Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri RAMS Başakşehir yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti
Giriş Tarihi: 6.1.2024 19:52

RAMS Başakşehir yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti

RAMS Başakşehir yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir, yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti.

Bu sezonki en uzun yenilmezlik serisini yakalayan RAMS Başakşehir, son 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 8 puan topladı. Turuncu-lacivertliler, bu sezon yalnızca bir kez 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

BU SEZON 5. BERABERLİK

Ligdeki 5. beraberliğini alan RAMS Başakşehir puanını 20'ye yükseltti. Bu sezon 7. beraberliğini yaşayan Yukatel Adana Demirspor ise puanını 28'e çıkardı.

Turuncu-lacivertli ekip 16. haftanın erteleme maçında 9 Ocak Salı günü Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor ise 10 Ocak Çarşamba günü sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: AFAD duyurdu! İzmir ve Malatya'da korkutan depremler
McDonalds'tan "İsrail boykotu" itirafı! Büyük darbe yediler
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Blinken'ı kabul etti!
SON DAKİKA | Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bu sapıklığın adı var mı?
Ekrem Bey, kolları sıvamakta biraz geç kalmadınız mı?
Mersin soruşturması umut oldu! Mansur Yavaş'ın kovuğu işçilerden çağrı: "Savcılık ve bakanlık soruşturma başlatsın"
Son dakika haberleri: Bahçeli: Hilafet bayrağı iddiası ile saldırı tesadüf değildir
Otomotivde rekor kırıldı Togg zirveye oturdu
ARKADAŞINA GÖNDER
RAMS Başakşehir yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA