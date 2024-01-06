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Giriş Tarihi: 6.1.2024 18:02 Son Güncelleme: 6.1.2024 18:05

Son dakika haberi: Trabzonspor, MKE Ankaragücü deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trabzonspor, MKE Ankaragücü deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, Ankara'da karşı karşıya geliyor. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika MKE Ankaragücü-Trabzonspor haberinin tüm detayları...

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve hakem Burak Şeker'in yöneteceği karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

İŞTE İLK 11'LER

MKE Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Pedrinho, Ali, Efkan, Morutan, Cephas, Macheda

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Baniya, Eren, Mendy, Berat, Bakasetas, Fountas, Visca, Onuachu

Ligde 20 puanı bulunan ve haftaya 11. sırada giren MKE Ankaragücü, bu sezon sahasındaki 9 maçta, 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Abdullah Avcı yönetiminde son 3 lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor ise haftaya 30 puanla 3. sırada girdi.

EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİ YOK

MKE Ankaragücü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasının ikincisini Trabzonspor maçında çekecek.

Karşılaşmada ev sahibi ekibin taraftarları yer alamayacak. Trabzonspor taraftarı ise deplasman tribününde, kendilerine ayrılan yerde maçı takip edebilecek.

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Son dakika haberi: Trabzonspor, MKE Ankaragücü deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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