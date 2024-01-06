Son dakika haberi: Trabzonspor, MKE Ankaragücü deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve hakem Burak Şeker'in yöneteceği karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
İŞTE İLK 11'LER
MKE Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Pedrinho, Ali, Efkan, Morutan, Cephas, Macheda
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Baniya, Eren, Mendy, Berat, Bakasetas, Fountas, Visca, Onuachu
MKE Ankaragücü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasının ikincisini Trabzonspor maçında çekecek.
Karşılaşmada ev sahibi ekibin taraftarları yer alamayacak. Trabzonspor taraftarı ise deplasman tribününde, kendilerine ayrılan yerde maçı takip edebilecek.