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Giriş Tarihi: 7.1.2024 22:12

Galatasaray evindeki yenilmezliğini 26 maça çıkardı

Galatasaray evindeki yenilmezliğini 26 maça çıkardı

Galatasaray, Konyaspor maçıyla birlikte Süper Lig’de evindeki yenilmezlik serisini 26’ya çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Süper Lig'de evinde son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla kaybeden Cimbom, bu maçın ardından oynadığı 26 lig karşılaşmasında 24 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 9 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Aslan ayrıca Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

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Galatasaray evindeki yenilmezliğini 26 maça çıkardı
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