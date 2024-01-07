Galatasaray’ın konuğu Konyaspor! İşte muhtemel 11’ler

Süper Lig'de liderlik yarışında averaj farkı ile Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Galatasaray, Konyaspor karşılaşması ile geri dönüyor. Takımdaki eksikler nedeniyle kadro planlamasında Okan Buruk değişime giderken Aslan bugün taraftarı önünde kazanıp rakibinin durumuna göre de zirve hesapları yapmanın peşinde...

Rams Park'ta 40 bine yakın G.Saray taraftarının tribünde olması beklenirken karşılaşmayı ise Ali Şansalan yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den ekranlara gelecek. İki takım arasında geçen sezon oynanan maçlarda her iki ekip de kendi sahasında 2-1'lik galibiyet almıştı.

GALATASARAY - KONYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Ndombele, Kerem D., Mertens, Kerem A., Zaha, Halil

Konyaspor: Deniz, Ahmet, Uğurcan, Adil, Guilherme, Soner, Oğulcan, Louka, Cicaldau, Moreno, Oliveira

OKAN BURUK'UN SATRANÇ MAÇI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ideal 11'in yarısından Konyaspor maçında faydalanamayacak. Sacha Boey'in yokluğunda sağ bekte Kaan Ayhan denendi. İcardi'nin yerine ileri uçta Halil Dervişoğlu'nun olması bekleniyor. Kadro konusunda kararsız kalan Buruk, Ndombele başta olmak üzere birçok alternatifi düşünüyor. Sol bekte Barış Alper yine formaya aday.

KONYA'DA ÇİFTE ŞOK

Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesinde şok gelişme yaşandı. Alacakları ödenmediği için geçtiğimiz günlerde kulübe ihtar çeken Sokol Cikalleshi ile Fransız kaleci Bernardoni maç kadrosuna alınmadı.

BARIŞ ALPER'E KART UYARISI

Galatasaray'da eksikler nedeniyle birçok oyuncunun yeri de değişirken bir başka tehlike kapıya geldi. Sarı kart sınırında bulunan Barış Alper Yılmaz'a teknik heyetten uyarı geldi. Konya maçında sarı kart görürse Sivas deplasmanında cezalı duruma düşecek olan futbolcuya sakin olması yönünde uyarı yapıldı.

İÇ SAHADA 22 MAÇTIR KONYA'YA KAYBETMİYOR

Galatasaray, iç sahada Konyaspor'a karşı oynadığı 22 maçta da yenilmezken 18 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 26 iç saha mücadelesinde 23 galibiyet alıp 2 beraberlik yaşadı.