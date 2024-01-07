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Giriş Tarihi: 7.1.2024 15:47 Son Güncelleme: 7.1.2024 15:56

Kayserispor evinde Sivas'a mağlup oldu

AA
Kayserispor evinde Sivas’a mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor evinde Sivasspor'u ağırladı. Zorlu maçta kazanan 1-3'lik skorla Sivasspor oldu.

Goller: Dk. 24 Arif Kocaman (kendi kalesine), Dk.90+3 (Penaltıdan) ve Dk. 90+8 Manaj (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 42 Bahoken (Mondihome Kayserispor)

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada Ali Karimi'nin ceza sahası dışından verdiği hava topunda meşin yuvarlak buluşan Cardoso'nun gelişine vuruşunda top oyun alanının dışına çıktı.

GOL! 23'üncü dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Barrow'un Kayserispor ceza sahasına yaptığı ortaya Arif Kocaman'ın ters vuruşu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

29'uncu dakikada Charisis'in ceza sahası dışından sol çaprazdan sert vuruşunu kaleci Bilal son anda kornere çeldi.

GOL! 42'nci dakikada Boa Morte'nin ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine sert bir şekilde vuran Bahoken'in şutunda meşin yuvarlak önce üst direğe çarptı, ardından da filelerle buluştu. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

62'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Karimi'nin şutunda top, kale direğinin solundan auta çıktı.



84'üncü dakikada Ali Karimi'nin yaptığı ortaya yükselen Thiam'ın kafa vuruşundan meşin yuvarlak kale direğinin sağından oyun alanının dışına çıktı.

86'ncı dakikada sarı kırmızılı takımın cezası sahası içinde koşu yapan Manaj yerde kaldı. Maçın orta hakemi VAR incelemesi sonrası beyaz noktayı gösterdi.

GOL! 90+3'üncü dakikada Manaj'ın kullandığı penaltı vuruşunda konuk ekip Sivasspor bir kez daha önce geçti. 1-2

90+8'inci dakikada Sivasspor kontra atağında rakip ceza sahası içinde topla buluşan Kvet'in asistinde topla buluşan Manaj'ın vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluştu. 1-3 (DHA)

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Kayserispor evinde Sivas'a mağlup oldu
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