Kayserispor evinde Sivas’a mağlup oldu

Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.



62'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Karimi'nin şutunda top, kale direğinin solundan auta çıktı.





84'üncü dakikada Ali Karimi'nin yaptığı ortaya yükselen Thiam'ın kafa vuruşundan meşin yuvarlak kale direğinin sağından oyun alanının dışına çıktı.



86'ncı dakikada sarı kırmızılı takımın cezası sahası içinde koşu yapan Manaj yerde kaldı. Maçın orta hakemi VAR incelemesi sonrası beyaz noktayı gösterdi.



GOL! 90+3'üncü dakikada Manaj'ın kullandığı penaltı vuruşunda konuk ekip Sivasspor bir kez daha önce geçti. 1-2



90+8'inci dakikada Sivasspor kontra atağında rakip ceza sahası içinde topla buluşan Kvet'in asistinde topla buluşan Manaj'ın vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluştu. 1-3 (DHA)