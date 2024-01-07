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Giriş Tarihi: 7.1.2024

Kazanmak ilaçtır

Kazanmak ilaçtır

Avcı, saha zemininin oyunu etkilediğini belirterek “Kazanarak gelişmek çok daha kolaydır” dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, zorlanmalarına rağmen kazanmanın önemli olduğunu söyledi. "Yeni yıla galibiyetle başlamak önemliydi" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "28 günde 8 maça çıkacağız, ilkini oynadık. Çok yoğun gidecek. Sakatlar ve Afrika Kupası ile beraber sınırlı şekilde devam ediyoruz. Bazen hal, durum ve şartlar vardır. Saha zemini çok sıkıntılıydı. Buna göre oynamak gerekiyordu. Takım çok dirençli ve doğru durdu. Tabii ki daha güzel oyunlar oynayabilmek için değişimler bunu noktalayacak. Yönetime, başkanımıza taraftarımıza armağan olsun. Bu oyun artık televizyon oyunu oldu. Aksiyon aranıyor ama kazanmak her zaman ilaçtır. Kazanarak gelişmek ise daha kolaydır. Tabela bugün 1-0 yazıyor. Şimdi sırada Samsunspor maçı var. Kazanmak için yine elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

SON DÜDÜĞÜ BEKLEMEDİ!
6 maç sonra kaybeden Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu maçın bitmesini beklemedi. Uzatma dakikalarında Avcı'nın yanına giderek tebrik eden 43 yaşındaki çalıştırıcı, direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

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