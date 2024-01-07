Koltuk savaşı

Lider F.Bahçe, İstanbulspor deplasmanında 3 puan alıp yola devam etmek için bugün 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahaya çıkıyor. Ezeli rakibi G.Saray ile aynı puanda olan ve 7 averajlık farkı ile zirvede kalan Kanarya, Volkan Bayarslan'ın yöneteceği mücadeleden de zaferle ayrılıp rakibinin maçını rahat izlemek istiyor. İstanbulspor'a karşı oynadığı son 5 Süper Lig maçının dördünü kazanıp birini berabere bitiren F.Bahçe ayrıca sarı-siyahlılara konuk olduğu son 9 lig karşılaşmasının yedisinden üç puanla ayrılmayı başardı. Sadece iki kez yenildi.F.Bahçe taraftarı, kritik İstanbulspor maçı için kontenjanı tüketti. Sarı-lacivertli taraftarlara ayrılan 22 bin 500 bilet kısa sürede tükenirken İstanbulspor yönetimine ek kontenjan çağrısı yapıldı.Kanarya, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 14 Süper Lig maçında 10 galibiyet ve 3 beraberlik aldı, sadece 1 kez yenildi.Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde dış sahadaki son 22 lig karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi, 16 kez kazanıp 6 beraberlik aldı.Süper Lig'de liderlik yarışında averaj farkı ile F.Bahçe'nin gerisinde kalan G.Saray, Konyaspor karşılaşması ile geri dönüyor. Takımdaki eksikler nedeniyle kadro planlamasında Okan Buruk değişime giderken Aslan bugün taraftarı önünde kazanıp rakibinin durumuna göre de zirve hesapları yapmanın peşinde. Rams Park'ta 40 bine yakın G.Saray taraftarının tribünde olması beklenirken karşılaşmayı ise Ali Şansalan yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den ekranlara gelecek. İki takım arasında geçen sezon oynanan maçlarda her iki ekip de kendi sahasında 2-1'lik galibiyet almıştı.Yeşil-beyazlı ekipte G.Saray maçı öncesinde şok gelişme yaşandı. Alacakları ödenmediği için geçtiğimiz günlerde kulübe ihtar çeken Sokol Cikalleshi ile Fransız kaleci Bernardoni maç kadrosuna alınmadı.G.Saray, iç sahada Konyaspor'a karşı oynadığı 22 maçta da yenilmezken 18 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.Teknik direktör Okan Buruk, G.Saray'ın başında 26 iç saha mücadelesinde 23 galibiyet alıp 2 beraberlik yaşadı.