Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Markus Gisdol: Galibiyetten ötürü çok mutluyuz
Giriş Tarihi: 7.1.2024 11:05 Son Güncelleme: 7.1.2024 11:06

Markus Gisdol: Galibiyetten ötürü çok mutluyuz

İHA
Markus Gisdol: Galibiyetten ötürü çok mutluyuz

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Fatih Karagümrük maçından galibiyetle ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Markus Gisdol, açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir hafta geçirdiklerini dile getiren Gisdol, "Çok zor bir haftayı geride bıraktık. Çok duygu yüklü bir haftaydı. Malzemecimizin oğlu hayatını kaybetti. Sakatlıktan gelen çok sayıda oyuncumuz vardı. Gerek bu maç gerekse önümüzdeki maçlarda en iyi 11'i oluşturmak için çalışıyoruz. Karagümrük galibiyetinden ötürü çok mutluyuz. Mustafa Tan ilk kez 11'de oynadı. Bugün de yaptıklarından ötürü kendisini tebrik etmem gerekiyor. Akademimizden sadece Mustafa değil, birçok oyuncuyu alt takımdan as takıma katmamız gerekiyor" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: Terör hedefleri yerle bir! 15 hedef imha
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Üniversiteli Gökçe'nin şüpheli ölümü! Evinde ölü bulundu
İstanbul’a ana muhalefet lideri değil belediye başkanı seçeceğiz
Başkan Erdoğan'dan Bağımsız Filistin Devleti mesajı: Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız
Sapır sapır dökülüyorlar
SON DAKİKA: AFAD duyurdu! İzmir ve Malatya'da korkutan depremler
Depremzedelerden "duygulandıran" talep! Bakan Özhaseki'den anında talimat
SON DAKİKA | Bakan Fidan Blinken ile görüştü: F-16 ve İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili net mesaj!
Filistin’i kana boyayan mektup: Balfour Deklarasyonu
ARKADAŞINA GÖNDER
Markus Gisdol: Galibiyetten ötürü çok mutluyuz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA