Mecburi istikamet Lucescu

Beşiktaş, teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmak için yoğun çaba harcarken Giovanni van Bronckhorst ile ön protokol imzalanmasına rağmen anlaşma bir türlü sonuçlandırılamadı. Hollandalı çalıştırıcının yardımcıları konusunda yaşanan sıkıntıdan dolayı yönetim, daha fazla vakit kaybetmemek adına yeniden eski hocası Mircea Lucescu'ya yöneldi. Siyah-beyazlı kulübün futbol koordinatörü Samet Aybaba, dün tecrübeli teknik adamla yüz yüze görüşmek için Romanya'ya gitti. Aybaba'nın 78 yaşındaki hoca ile yaptığı toplantıda takımda gerçekleştirilecek revizyon ve yeniden yapılanma konuları masaya yatırıldı.Alacağı maaşı konuşmayan ve projeye odaklanan Lucescu, göreve hazır olduğunu siyah-beyazlılara iletti. Lucescu daha önce yapılan görüşmede, "Sezon sonuna kadar takımın başında olayım, daha sonra oğlum Razvan göreve getirilsin" demişti. Ancak şimdilik bu konunun gündeme gelmediği belirtildi. Mircea Lucescu ile işin bugün-yarın resmiyete kavuşturulması bekleniyor. Bu arada son iki maçta Beşiktaş'ın başında yer alan Serdar Topraktepe'nin yeni teknik direktörle birlikte yardımcı antrenörlük görevine getirileceği ve U19 takımının başına dönmeyeceği kaydedildi.* Teknik direktörlük kariyerine Corvinul Hunedoara'yı Romanya Birinci Ligi'ne çıkararak başlayan Lucescu, aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Inter, Brescia, Dinamo Kiev, Shakhtar Donetsk'in de olduğu 12 takımı çalıştırdı.* Beşiktaş'ı 100. yılında Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı. G.Saray'da kariyerinin en büyük başarısını yakaladı. Sarıkırmızlılarla UEFA Süper Kupası'nı kazanırken bir kez de Süper Lig'de mutlu sona ulaştı.* Ayrıca 1 UEFA Kupası, 2 Romanya Ligi, 1 Rusya Süper Kupası, 9 Ukrayna Ligi, 7 Ukrayna Kupası, 8 Ukrayna Süper Kupası, 1 İtalya Serie B şampiyonluğuna imza attı.* Romanya ve Türkiye A Milli Futbol Takımlarını çalıştırdı. 4 Ağustos 2017'de Ay-Yıldızlıların başına getirilen Lucescu, 557 gün görevde kalırken 17 maçta sadece 4 galibiyet alabildi.Siyah-beyazlıların teknik direktör adayları arasında yer alan Ola Gunnar Solskjaer'in de Beşiktaş ile ilgili olumlu düşündüğü ancak öncesinde "Gelin plan ve projeleri konuşalım" dediği öğrenildi. Buna karşın Beşiktaş yönetiminin Solskjaer ile yüz yüze bir görüşmeye gitmediği gelen bilgiler arasında.Beşiktaş, teknik direktör gündeminin dışında transfer çalışmalarına da devam ediyor. Adana Demirspor ile resmen yollarını ayıran Jonas Svensson ile görüşmelere başlayan siyahbeyazlılar, kısa sürede işi bitirdi. 30 yaşındaki Norveçli oyuncuya 2.5 yıllık kontrat öneren yönetim olumlu yanıt aldı. Tecrübeli futbolcu ile de senelik 1 milyon Euro karşılığında anlaşıldı. Svensson'un bugün imza atması bekleniyor. Bu hamleyle birlikte Kartal, Valentin Rosier'i gözden çıkardı. Fransız oyuncuya Marsilya ve Nice'in ilgisi var. Rosier ile devre arasında kesin olarak yollar ayrılacak.Tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşayan Beşiktaş, çıktığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alırken, 1 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Özellikle savunma hataları ön plana çıktığı bu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekip, ağlarında 11 gol gördü. Önceki akşam 3-1 kaybedilen Kasımpaşa müsabakasında da defansın ve orta sahanın önemli hataları dikkatlerden kaçmadı. Defansta görev yapan Arthur Masuaku, Omar Colley ve Daniel Amartey'in de Afrika Kupası nedeniyle yokluğunda siyah-beyazlı yönetimin savunmaya takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.