Ocakta ter bastı!

Üst üste gelen sakatlık ve cezalara bir de Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncular eklenince Galatasaray, Konyaspor maçı öncesinde tam 7 eksikle karşı karşıya kaldı. Takımın bankoları Sacha Boey ve Torreira son Fenerbahçe derbisinde gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Faslı Hakim Ziyech ve Kongolu Bakambu bu hafta Afrika Kupası'nın yolunu tuttu. Göğsünden ameliyat olan Sergio Oliveira en az iki ay yok. Kolombiyalı stoper Sanchez iyileşti ancak oynayacak seviyeye gelmedi. Eksikler listesine son olarak Mauro İcardi eklendi. Kadıköy'de yüzüne darbe alan Arjantinli forvet bir süre sahalardan uzak kalacak. 7 oyuncusundan yoksun Konyaspor'un karşısına çıkacak Galatasaray'da tek hedef galibiyet.Fenerbahçe ile zirveye ortak olan sarı-kırmızılı takım, ocak ayında Sivasspor ve Trabzonspor deplasmanlarına çıkacak, bu periyotta RAMS Park'ta oynayacağı maçlarda puan kaybı yaşamak istemiyor. Sezonun ilk yarısında fazla şans bulamayan Ndombele ve Halil Dervişoğlu'na forma fırsatı geldi.G.Saray'da eksikler nedeniyle birçok oyuncunun yeri de değişirken bir başka tehlike kapıya geldi. Sarı kart sınırında bulunan Barış Alper Yılmaz'a teknik heyetten uyarı geldi. Konya maçında sarı kart görürse Sivas deplasmanında cezalı duruma düşecek olan futbolcuya sakin olması yönünde uyarı yapıldı.Konyaspor'a kiralanan Cicaldau'nun sözleşmesine, "Galatasaray'a karşı oynayamaz" maddesi koyulmadı. Rumen orta saha Aslantepe'ye ilk kez rakip olarak çıkacak. İki sezon önce 6.5 milyon Euro (212.2 milyon TL) bonservis yatırımı ile kadroya katılan Cicaldau, sarı-kırmızılı kulüpte beklentileri karşılamadı ve Birleşik Arap Emirlikleri deneyiminden sonra Konyaspor'a kiralandı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ideal 11'in yarısından Konyaspor maçında faydalanamayacak. Sacha Boey'in yokluğunda sağ bekte Kaan Ayhan denendi. İcardi'nin yerine ileri uçta Halil Dervişoğlu'nun olması bekleniyor. Kadro konusunda kararsız kalan Buruk, Ndombele başta olmak üzere birçok alternatifi düşünüyor. Sol bekte Barış Alper yine formaya aday.