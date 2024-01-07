SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’ı ocakta ter bastı

Üst üste gelen sakatlık ve cezalara bir de Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncular eklenince Galatasaray, Konyaspor maçı öncesinde tam 7 eksikle karşı karşıya kaldı. Takımın bankoları Sacha Boey ve Torreira son Fenerbahçe derbisinde gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Faslı Hakim Ziyech ve Kongolu Bakambu bu hafta Afrika Kupası'nın yolunu tuttu.

Göğsünden ameliyat olan Sergio Oliveira en az iki ay yok. Kolombiyalı stoper Sanchez iyileşti ancak oynayacak seviyeye gelmedi. Eksikler listesine son olarak Mauro İcardi eklendi. Kadıköy'de yüzüne darbe alan Arjantinli forvet bir süre sahalardan uzak kalacak. 7 oyuncusundan yoksun Konyaspor'un karşısına çıkacak Galatasaray'da tek hedef galibiyet.