Galatasaray’a sürpriz yerli: Efe Bayrak

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın transfer döneminde yıldız futbolcuların yanında gençlere de yatırım yapacağı öğrenildi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin Danimarka 1. Lig ekiplerinden HB Köge'de forma giyen 17 yaşındaki sağ bek oyuncusu Efe Bayrak'ı gündemine aldığı öğrenildi.

Sarı-Kırmızılı kurmayların genç futbolcu için kısa süre içerisinde resmi girişimlere başlayacağı da gelen haberler arasında... Bu sezon takımıyla birlikte 17 maça çıkan yetenekli futbolcu bu maçlarda 1382 dakika sahada kaldı ve 4 sarı kart gördü. (Takvim)