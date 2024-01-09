Samet Aybaba: Yavaş yavaş kardeşim, hepsini nasıl gönderelim!

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşması için Rize'ye gitti. Siyah-Beyazlı kulübün futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, kendilerini karşılayan taraftarlarla selamlaştı.

Bir futbolsever yüksek sesle Aybaba'ya, mücadelenin kadrosunda olan iki futbolcuyu hedef göstererek, "Onur gidecek, Tayfur gidecek, hepsi gidecek!" serzenişinde bulundu.

Aybaba da "Yavaş yavaş kardeşim, hepsini bir anda nasıl göndereceğiz"" yanıtını verdi. Bu anlar sosyal medyada büyük yankı buldu.