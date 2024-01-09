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Giriş Tarihi: 9.1.2024 07:01

Samet Aybaba: Yavaş yavaş kardeşim, hepsini nasıl gönderelim!

SPOR SERVİSİ
Samet Aybaba: Yavaş yavaş kardeşim, hepsini nasıl gönderelim!

Beşiktaşlı taraftarlar, Çaykur Rizespor maçı için geldiği kentte "Onur gidecek, Tayfur gidecek, hepsi gidecek!" serzenişinde bulundu. Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, "Yavaş yavaş hepsi gidecek" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşması için Rize'ye gitti. Siyah-Beyazlı kulübün futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, kendilerini karşılayan taraftarlarla selamlaştı.

Bir futbolsever yüksek sesle Aybaba'ya, mücadelenin kadrosunda olan iki futbolcuyu hedef göstererek, "Onur gidecek, Tayfur gidecek, hepsi gidecek!" serzenişinde bulundu.

Aybaba da "Yavaş yavaş kardeşim, hepsini bir anda nasıl göndereceğiz"" yanıtını verdi. Bu anlar sosyal medyada büyük yankı buldu.

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Samet Aybaba: Yavaş yavaş kardeşim, hepsini nasıl gönderelim!
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