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Giriş Tarihi: 9.1.2024 21:27

Sergen Yalçın: Oyunu geliştirmeye çalışıyoruz

Sergen Yalçın: Oyunu geliştirmeye çalışıyoruz

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-0 kazandıkları Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Oyuncularımın ikinci yarıda gösterdikleri mücadele ve agresifliği de beni sevindirdi. Müsabaka oynayarak oyunu geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Antalyaspor, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti. Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hava şartlarından dolayı çok zorlandıklarını belirten Yalçın, "Çok zor hava şartları altında maçı oynadık. İki taraf da çok iyi bir oyun ortaya koyamadı. Tamamen ikili mücadeleye ve temaslı oyuna dönük bir müsabaka oldu. Bizim için en sevindirici tarafı 3 puan almaktı. İki haftadır maçları gol yemeden tamamladık. Bu bölümler bizim için çok sevindirici. Oyuncularımın ikinci yarıda gösterdikleri mücadele ve agresifliği de beni sevindirdi. Müsabaka oynayarak oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Ay sonuna kadar 5 maçımız var. Ağır bir tablo var önümüzde. Bu tablonun içinde oyun kalitesini, arttırmak ve devamında skora bunu yansıtmak kolay değil ama oyuncularım elinden gelen mücadeleyi gösteriyorlar. Bugün de onu yaptılar kazanmak adına. Üç puanlık bir mutluluk var bugün bizim için. Bunu hemen unutup pazar günü oynayacağımız müsabakaya hazırlanmak istiyoruz" diye konuştu.

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Sergen Yalçın: Oyunu geliştirmeye çalışıyoruz
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