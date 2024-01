Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Hedefimiz Galatasaray maçını kazanmak, delikanlı hakem istiyoruz

"HAKEM KARDEŞLERİMİZİN PROFESYONEL OLMASINI SAĞLAYAN ANTRENÖR BENİM"

Bir gazetecinin, 'Galatasaray maçı Sivasspor için ayrı bir önem taşıyor. Geçen sene Türk futbol tarihine geçen ofsaytımsı bir gol hikayesi var. Maça ayrı bir duyguyla mı çıkılacak?' şeklindeki sorusuna Bülent Uygun, "Hatalara bakarak, hatalarla beslenmeyi sevmem. Ama ülkemizdeki yıllardan beri proje söyleyen, proje anlatan, olması gerekeni anlatan, yapılması gerekeni anlatan bir insanım. Kimilerinin bir şekilde hoşuna gitmiyor. Çünkü doğruları söylemek mi hoşuna gitmiyor ya da bizim söylediklerimizin mi hoşuna gitmiyor, bunu da bilmiyorum. Bazıları futbolun içerisinde kalalım durumunda, futbolun paydaşlarıdır hakemlerimiz. Bizim en önemli unsurlarımızdır. Baş tacımız taraftardır. Hakemler, futbolcular, antrenörler bu işin baş mimarlarıdır. Dolayısıyla herkesin sorunlarını çözmek gerekiyor. Ama aynı hatayı yıllardan beri yapmak ve ortaya koymaktan yorulmayan bir sistem var. Bu sistemi kim yapıyor bilmiyorum. Kim nasıl dizayn ediyor onu da bilmiyorum. O zamanlar bir hata olmuştur. Kişiler hata yapar. Kurumların bir suçu olmaz. Hakemin kardeşlerimizin Türkiye'de profesyonel olmasını sağlayan antrenör benim. Onların profesyonel olup, bugün 150 bin lira maaş almasını sağlayan teknik direktör benim. Niye, onlar daha iyi yönetilsin, iyi analiz yapsın. Gerçekten hakim gibi maça hakim olsunlar. Adaletli olsunlar, gördüğünü çalıp kimseyi kimseye ezdirmeden, doğru maç yönetsinler diye. Onu mücadele etsinler. Ben Türk futbolunun iyiliği, gençlerimizin geleceği için mücadele etmeye devam edeceğim. Maçımız her rakip bizim için çok önemli. Her rakip birbirinden daha zor. Eksikliklerimizi hissettirmeden sahada kendi adımıza çıkıp kazanmak adına her şeyimizi vereceğiz" yanıtını verdi.



"NE YAZDIN RAPORUNA YA DA NE GÖSTERDİN?"

Kayserispor maçında Rey Manaj'ın gördüğü sarı kartı değerlendiren 52 yaşındaki teknik direktör, "İtiraz o zamanki süreci anlatmak adına söylemiştim. Çünkü niye, seyirci oradan yüzlerce su atıyor. Penaltı atacak. Adamın başında herkes üşüşmüş. Sen, 'tahrik ediyorsun' diyor. Zaten hakemle ilgili konuşmaya gerek yok. İzleyenler biliyordur onu. Hakem de kendini iyi görmesi lazım. Sen hakimsin. Dolayısıyla adalet dağıtansın. Orada, saha içerisinde doğru olmayan bir şeyler var. Bizim futbolcuya sarı kart gösteriyorsun. Ne yazdın raporuna ya da ne gösterdin? O da tartışılır. Dolayısıyla düzelmesi gereken birçok konu var. Haybeden takımımızın en golcüsünü kaybettik" cümlelerine yer verdi.



"TAKIMDAN AYRILACAKLAR VAR"

Bülent Uygun, Samu Saiz'in takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberlerle ilgili de şunları dile getirdi:



"Ben yönetime herhangi bir rapor sunmadım. Bu konuyla alakalı yönetimimiz zaten kendi değerlendirmelerini bu konularda yapar. Bu konular benim çok ilgi alanıma girmiyor. Ben sadece takımımızın prensipleri doğrultusunda, takım sistemi doğrultusunda yapılması gerekenleri, alınması gereken transfer politikasıyla eksiklerimizi anlatacağım. Bütün fedakarlığı yapacak olan yönetimimizdir. 4-5 transfer istiyoruz. Eksiklerimiz var. Takımdan belki ayrılacaklar var. Ama bunları özellikle Samsun maçından sonra masaya yatırıp bu konuyla ilgili kararımızı hep beraber vereceğiz."



"DELİKANLI HAKEM İSTİYORUZ"

Sivasspor - Galatasaray maçına hakem Zorbay Küçük'ün atanmasıyla alakalı görüşlerini bildiren kırmızı-beyazlıların teknik direktörü, "Adil, hakkaniyetli, gördüğünü çalan, cesur, delikanlı hakem istiyoruz. Tüm Türkiye bunu istiyor. Gördüğünü verecek, hakimsiniz. Sonucunda Sivasspor'un hakkını da kimseye zaten yedirme yönetimimiz. Biz de sahada kimsenin hakkımızı yemesini istemiyoruz. Çıkacağız, futbol adına güzellikler yapacağız. Korkaklar asla kazanamaz. Dolayısıyla herkes cesurca maçını yönetecek. Esaretlerini kıracaklar. Çünkü arada bir C harfi var. Cesaretleriyle kendi camialarının karakterlerini sahaya yansıtacaklar. Yoksa onlar da bir ömür boyu bu şekilde eleştirilmeye, bir sürü şekilde de cezalandırılmaya mahkum kalacak" diye konuştu.