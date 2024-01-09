SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder’in müthiş dönüşünün sırrı!

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder zor günleri geride bırakıp İstanbulspor maçında gerçek performansını ortaya koydu. Zorlu bir geri dönüş süreci yaşayan milli oyuncu, bir yandan da yüksek bonservisin baskısı ile karşılaştı. Ancak sonunda kalitesini konuşturup taraftarın gönlünü fetheden 26 yaşındaki futbolcunun başarısının ardında ise hırs, çalışma ve öz güven var.

1- Müthiş bir geri dönüşe imza atan Cengiz Ünder, sakatlıkların ardından bireysel antrenör eşliğinde çalıştı ve güçlü bir şekilde geri dönmeyi hedefliyordu. Özel kondisyonerin faydasını gören tecrübeli oyuncu, milli aralarda da çalışmaya devam ederek fizik olarak kendisini toparladı.

2- Uzaktan şutlarıyla adeta şov yapan Cengiz, idmanlardan sonra şut çekme çalışmalarına devam etti... 26 yaşındaki futbolcuyu sezon başında 11'de kullanma planları yapan İsmail Kartal, bu süreçte oyuncusuna forma şansı vermedi ve düzenli oynattığı İrfan Can Kahveci'yi takıma kazandırdı. Şimdi ise form yakalamaya başlayan Cengiz, 11'e göz kırpmaya başladı.

3- Teknik direktör İsmail Kartal'ın Cengiz Ünder ile yaptığı özel görüşmeler de bu süreçte etkili oldu. Deneyimli teknik adam, oyuncusuna verdiği moral, motivasyon ve öz güven ile milli yıldızı kendine getirdi, daha çok inanmasını sağladı. Tecrübeli oyuncu bir kez bile moral bozarak kendisini düşürmedi.