SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’ın Icardi planı belli oldu

Galatasaray'da sakatlıklar, cezalılar ve Afrika Kupası nedeniyle eksikler moral bozarken Mauro İcardi de bunun son halkası olmuştu. 21 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde sağ ayak bileğinden sakatlanan Arjantinli oyuncu, 24 Aralık'taki Fenerbahçe derbisinde ise yüzüne ağır darbeler aldı.

Fiziksel olarak yıpranan İcardi'yi teknik heyet ve sağlık ekibi korumaya aldı. Arjantinli yıldızın dinlendirildiği ilk maçta Konyaspor'u 3-0 yenen Galatasaray'da Halil Dervişoğlu forvet oynamaya devam edecek.

HEM AYAĞINDAN HEM YÜZÜNDEN SAKATLANDI

Teknik direktör Okan Buruk, "Sağlık ekibimiz, İcardi ve ben beraber konuştuk. Ne zaman ara veririz diye düşündük iyileşmesi için... Yüzündeki sakatlıkla birlikte birleştirdik. Bir süre dinlendireceğiz'' dediği İcardi'yi Sivas deplasmanına götürmeyecek. Galatasaray, İcardi'nin yokluğunda Sivas'ta kazanırsa, haftaya pazartesi oynanacak Kayserispor maçında da Arjantinli golcü riske edilmeyecek. Puan kaybı yaşanırsa İcardi'nin dönüş süresi öne çekilecek.