SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Edin Visca, Alex de Souza’yı tahttan indirecek

Türkiye kariyeri 2011'de Başakşehir'de başlayan Trabzonspor'un sağ kanat oyuncusu Edin Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan oyuncu olmaya çok yaklaştı. 2021-2022 sezonunun ara transfer döneminde bordo-mavili kulübe transfer olan Visca, Trabzonspor formasını Süper Lig'de giydiği 48 maçta 10 gol, 13 asistle oynadı.

Böylelikle ligde toplam 355 müsabakada 95 gol, 107 asiste ulaşan 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex'in 108 asistlik rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Tecrübeli futbolcu, 1 gol pası daha vermesi durumunda Brezilyalı efsane ile birlikte Süper Lig'in en çok asist yapan yabancı futbolcusu olacak. 2 asist daha gerçekleştirirse de Visca bu alanda zirveye yükselecek. Öte yandan ligde 95 golü bulunan Visca, 5 gol daha atarsa 100'ler kulübüne girecek.

