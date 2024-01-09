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Giriş Tarihi: 9.1.2024 11:42

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan genç futbolcuya moral ziyareti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’dan genç futbolcuya moral ziyareti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul'da ameliyat edilecek 15 Yaş Altı Takımı kaptanı Alperen Çakıroğlu'nu ziyaret etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul'da ameliyat edilecek 15 Yaş Altı Takımı kaptanı Alperen Çakıroğlu'nu ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Avcı, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören ve menisküs ameliyatı olacak Alperen Çakıroğlu'na moral ve motivasyon ziyaretinde bulundu.

Çakıroğlu'nun tedavi ve iyileşme süreciyle ilgili bilgi alan Avcı, genç oyuncuyla futbol üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Avcı, Alperen Çakıroğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, en kısa sürede sahalara geri dönmesi temennisinde bulundu.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan genç futbolcuya moral ziyareti
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