Beşiktaş’ın yeni transferi Jonas Svensson’dan ilk sözler!

"ÇOK KOŞARIM VE HER ZAMAN TAKIM İÇİN SAVAŞIRIM"

Beşiktaş'la birlikte iyi işler yapacaklarına inandığını söyleyen siyah-beyazlı oyuncu, "Elbette herkes mümkün olduğunda ilk 11'de daha çok oynamak ister. Ben de takımda pozitif bir oyuncu olmak istiyorum. Takım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Beşiktaş büyük hedefleri olan bir takım ve her zaman en üstte olmalı. Her maçımızı kazanmamız gerekir. Takımın büyüklüğünden, tarihinden dolayı bunları yapmalıyız. Birlikte iyi şeyler başaracağımıza eminim. Bizim geleceğimiz parlak. Burada oynayan herkes taraftarların fantastik, çok bağıran ve destekleyen olduğunu rahatlıkla söyleyebilir. Türkiye'deki sportif kültür bambaşka bir seviyede. Ben de burada oynamak için sabırsızlanıyorum. Burada iki defa Beşiktaş'a karşı oynadım ve kazanamadık. Burada oynamaya başlamak ve elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum. Umarım beraber birçok maç kazanırız. Her antrenmanda yüzde yüzümü vereceğimin sözünü verebilirim. Çok koşarım ve her zaman takım için savaşırım. Uzun yıllar Hollanda'da oynadım ve iyi bir pasör olduğumu da söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen siyah-beyazlı oyuncu, daha sonra futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile Tüpraş Stadyumu'nda bir araya geldi. Aybaba, Svensson'a başarılar diledi.