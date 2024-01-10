Beşiktaş’ta Fernando Santos işbaşı yaptı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta Portekizli teknik adamın yanı sıra yeni transfer Jonas Svensson da siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanını yaptı.