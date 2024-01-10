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Giriş Tarihi: 10.1.2024 09:41

Galatasaray ile Sivasspor 35. randevuda

Galatasaray ile Sivasspor 35. randevuda

Gaatasaray ile Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 35. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 34 maçtan 21'ini sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 72 golüne, Sivasspor 44 golle yanıt verdi.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Rekabette Sivas'ta yapılan lig maçlarında takımlar, eşit galibiyet sayısına sahip.

Sivas'ta yapılan 17 maçın 6'sını Sivasspor, 6'sını da Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray bu maçlarda 32 gol atarken, Sivasspor ise 27 kez ağları havalandırdı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 2011-2012 sezonunda deplasmanda 4-0 kazandığı maçta elde etti.

Sivasspor ise rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini, 2008-2009 sezonunda sahasındaki maçta 2-0'lık skorla kazandı.

Rekabette en gollü lig maçı ise Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunda deplasmanda 5-3 kazandığı müsabaka oldu.

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Galatasaray ile Sivasspor 35. randevuda
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