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Giriş Tarihi: 10.1.2024 16:24

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Hatayspor karşısında takımın başında olmayacak

AA
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Hatayspor karşısında takımın başında olmayacak

Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, bugün oynanacak Atakaş Hatayspor karşısında takımın başında olmayacak.

Kulübün sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Sumudica'nın bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Marius Sumudica, Hatayspor karşılaşmasında takımımızla birlikte olamayacaktır. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan detaylı tetkiklerin ardından bir süre daha dinlenmesine karar verilen teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın sağlık durumu iyiye doğru gitmektedir. Marius Sumudica'ya bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Hatayspor karşısında takımın başında olmayacak
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