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Giriş Tarihi: 10.1.2024 09:47

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Altyapıdan futbol dersi

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Altyapıdan futbol dersi

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ile U15 kaptanı Alperen Çakıroğlu arasındaki diyalog gündeme damga vurdu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, U15 Takım kaptanı Alperen Çakıroğlu'na moral ziyareti gerçekleştirdi. Menisküs ameliyatı olacak oyuncunun tedavi sürecini de takip eden Avcı, genç futbolcu ile çok konuşulacak bir sohbet yaptı.

İşte o diyalog:

- Abdullah Avcı: A takım ile ilgili düşüncelerin neler?
- Alperen Çakıroğlu: Daha hızlı öne gidebiliriz.
- Avcı: Önde adam yoksa ne yapacağız, geri mi döneceğiz, yana mı oynayacağız?
- Çakıroğlu: Top bizde kalacak.
- Avcı: Doğru cevap. Ben bunu anlatamıyorum bizim orada. 1.5 sene ligin en fazla dikine pas atan takımıyız, şampiyon olduk, ikinci sene de öyle. Anlatamıyoruz, yok, yine yan pas diyorlar. Dikine pas yapabilmen için yan yapman lazım. Doğru değil mi?
- Çakıroğlu: Biraz hazırlık pasından sonra.
- Avcı: Ne güzel, aynı dili konuşuyoruz. Sezon başında bekliyorum.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Altyapıdan futbol dersi
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