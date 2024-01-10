SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’dan Erencan Yardımcı harekatı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, gözünü Süper Lig'in golcüsüne dikti. Bordo-Mavililer, Pendikspor'da kiralık olarak formasını giyen Erencan Yardımcı'yı listesine aldı. Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı, genç forvetin özellikle transfer edilmesini istiyor. Bu doğrultuda yıldız futbolcunun, devre arasında takıma katılması için tüm şartlar zorlanacak.

KOLAYLIK SAĞLANACAK

21 yaşındaki forvetin, bu sayede sezon sonuna kadar takıma adapte olması hedefleniyor. Bu sayede Erencan, gelecek sezona kadar hazır hale gelecek. Avcı, oyuncuyu bizzat isterken, onu gelecek sezon ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri yapmayı düşünüyor. Yıldız futbolcunun da kariyerini Bordo-Mavili ekipte sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi. Gelen haberlere göre Erencan için görüşmeler kısa süre içerisinde başlayacak. Eyüpspor'un da bu transferde kolaylık sağlaması bekleniyor.

15 MAÇTA 6 GOL

Bonservisi Eyüpspor'da olan genç futbolcu Erencan Yardımcı, sezon başında Pendikspor'a kiralık olarak transfer oldu. Erencan Yardımcı, bu sezon Pendikspor forması ile toplam 15 resmi maça çıktı. Genç futbolcu söz konusu müsabakalarda 6 kez gol sevinci yaşadı. (Fanatik)

