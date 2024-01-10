Tuncay Şanlı’dan Fenerbahçeli Bartuğ Elmaz açıklaması





''ÖNEMLİ VE ÖZEL BİR YETENEK''

Takımın transfer gündeminde olan Fenerbahçeli ön libero Bartuğ Elmaz ile ilgili de konuşan Şanlı, durum ile alakalı henüz bir gelişme olmadığını belirterek, "Bartuğ ile ilgili kısa bir görüşmem oldu açıkçası. Önemli ve özel bir yetenek. Zaten başkanımız ve yönetimimiz de transfer ile ilgili çalışmaları sürdürüyor. Ben çok fazla karışmıyorum diyebilirim. Bartuğ ile ilgili öyle bir diyaloğa girdim. Herhangi bir gelişme yok. Sadece haber verecekler. Çünkü onu isteyen birçok kulüp var. Süper Lig takımları da var. Olursa tabi ki aramızda görmek isteriz. Ama şu anda bizim tek hedefimiz, odak noktamız cuma akşamki Göztepe maçı. Oyuncularımızla da az önce ufak bir toplantı yaptık. Onların da tek odak noktası Göztepe maçı" şeklinde konuştu.