Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rohden’in hat-trick’i Gümrük’e hayat verdi
Giriş Tarihi: 11.1.2024

Rohden’in hat-trick’i Gümrük’e hayat verdi

Rohden’in hat-trick’i Gümrük’e hayat verdi
Trendyol Süper Lig'de 4 maçtır galibiyete hasret olan Fatih Karagümrük, 16. haftanın erteleme mücadelesinde Kayserispor'u sahasında 4-1 yendi ve son haftalarda kötü gidişe 'dur' dedi. Yeni hocası Şota yönetiminde ilk galibiyetini alan İstanbul ekibinde Marcus Rohden, ilk yarıda 18 dakika içinde yaptığı hat-trick ile maçın kahramanı oldu. 23'te kilidi açan İsveçli orta saha, 38 ve 41'de sahne alarak takımını ateşledi. Kayserispor, 45+2'de Aylton'un golüyle soyunma odasına gitti. İkinci devrede Karagümrük, 52'de Lasagna ile skoru ilan etti: 4-1. Fatih Karagümrük puanını 20 yaparken, Kayserispor üst üste 4. yenilgisini alıp 29'da kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP Parti Meclisi toplantısında tansiyon yükseldi! Bağrışma sesleri koridorları inletti: Salonu terk etti...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyiz
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Başkan Erdoğan'dan uzay yolculuğu paylaşımı: Gurur duy Türkiye!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Konyaspor’a gol oldu yağdı! Kanarya evinde çok rahat kazandı…
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu! PKK elebaşları inlerinden çıkamıyor
Dönemin ruhuna girebilmek için demir bile dövdük
Adana’nın kayıp beş yılı
ARKADAŞINA GÖNDER
Rohden’in hat-trick’i Gümrük’e hayat verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA