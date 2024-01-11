Rohden’in hat-trick’i Gümrük’e hayat verdi

Trendyol Süper Lig'de 4 maçtır galibiyete hasret olan Fatih Karagümrük, 16. haftanın erteleme mücadelesinde Kayserispor'u sahasında 4-1 yendi ve son haftalarda kötü gidişe 'dur' dedi. Yeni hocası Şota yönetiminde ilk galibiyetini alan İstanbul ekibinde Marcus Rohden,ilk yarıda 18 dakika içindeyaptığı hat-trick ile maçınkahramanı oldu. 23'te kilidiaçan İsveçli orta saha, 38ve 41'de sahne alarak takımını ateşledi. Kayserispor, 45+2'de Aylton'un golüylesoyunma odasına gitti. İkinci devrede Karagümrük, 52'de Lasagna ile skoru ilanetti: 4-1. Fatih Karagümrük puanını 20 yaparken, Kayserispor üst üste 4. yenilgisini alıp 29'da kaldı.