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Giriş Tarihi: 12.1.2024 10:04

Beşiktaş'tan Aleksandar Dragovic'e teklif

Beşiktaş’tan Aleksandar Dragovic’e teklif

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, 32 yaşındaki stoper Aleksandar Dragovic için Kızılyıldız'a ve oyuncuya resmi teklif yaptı.

Yeni teknik direktörü Fernando Santos ile resmi sözleşmeyi imzalayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Kötü gidişata dur demek isteyen siyah beyazlılar, kadroya takviyeler yapmak için de düğmeye bastı. Kadro için nokta atışı hamleler yapmak isteyen Santos, çalışmalarını hızlandırdı.

Beşiktaş, Kızılyıldız'ın kaptanı Aleksandar Dragovic için çalışmalarda bulunuyor. Bir süre önce Samet Aybaba'nın gidip izlediği Dragovic için yoğun mesai harcanıyor.

Sırp basınından Mozzart-Sport'un haberine göre; Beşiktaş, 32 yaşındaki stoper Aleksandar Dragovic için Kızılyıldız'a ve oyuncuya resmi teklif yaptı. Haberde tecrübeli stoper için 700 bin Euro bonservis ve 1.2 milyon Euro da yıllık ücret teklif edildiği belirtildi. Ayırca Aleksandar Dragovic'in de 1.5 milyon Euro yıllık ücret istediği iddia ediliyor.

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Beşiktaş'tan Aleksandar Dragovic'e teklif
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