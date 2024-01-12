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Giriş Tarihi: 12.1.2024 18:35

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sezon sonuna kadar kadroya dahil edilen İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Gaziantep'e gidecek.

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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
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