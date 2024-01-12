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Giriş Tarihi: 12.1.2024 10:17

Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü bombası!

Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü bombası!

Ara transfer döneminin başlamasının ardından ilk takviyesini Leonardo Bonucci ile stopere yapan Fenerbahçe, bir savunmacıyı daha kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-lacivertli ekipte, Atletico Madrid'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü'yle görüşmek için Selahattin Baki, Madrid'e uçtu.

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferini de bitirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Başkan Ali Koç'un talimatıyla Çağlar Söyüncü transferini görüşmek için bu sabah erken saatlerden İspanya'nın başkenti Madrid'e uçtu. THY'ye ait TK1857 uçuş koduyla saat 07.55'te İstanbul Havalimanı'ndan Madrid uçağına binen Selahattin Baki, Atletico Madrid'in onayıyla Çağlar Söyüncü ve temsilcisiyle bir araya gelecek.

ŞARTLAR ZORLANACAK
Bonucci transferinin yanında Çağlar'ı da kadroya katarak stoper bölgesini daha da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, bu transfer için şartları zorlayacak. EURO 2024 forma giymek isteyen Çağlar da şimdilik Atletico Madrid'den 6 aylığına ayrılmak istiyor. Atletico Madrid'in transferde sorun çıkartması beklenmezken, Çağlar'ın ikna edilmesi durumunda milli yıldıza da Fenerbahçe forması giydirilecek. Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 6 maçta süre aldı. Milli futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro. (Haber Global)

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Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü bombası!
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