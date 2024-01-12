SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Ali Turap sürprizi

Sacha Boey, salı günü yapılan idmanı yarıda bırakmış, yaşadığı sakatlık nedeniyle Sivas'a götürülmemişti. Kaan Ayhan ise ağrılarına rağmen kafilede yer almıştı. İğneyle görev yapmaya hazırlanan Kaan'ı riske etmek istemeyen Okan Buruk, Sivasspor maçında altyapıdan Ali Turap Bülbül'e formayı verdi. 2005 doğumlu futbolcu, G.Saray kariyerinde A Takım seviyesinde ilk kez 11'de şans buldu. 18 yaşındaki oyuncunun henüz profesyonel sözleşmesi yok...
HAYALET ZAHA
Zaha, sağ kanatta tel tel dökülürken sahada adeta hayalet gibiydi. Fildişili oyuncu, 2 şutta isabet sağlayamazken 7 dribling denemesinde 2 kez başarılı oldu. 10 ikili mücadelede 3 kez ayakta kalan Zaha, hava topu mücadelesine bile girmedi. 18 top kaybı gerçekleştiren deneyimli isim; pas arası, tehlike engelleme ve orta girişiminde sıfır çekti.
İLK TRANSFER BERKAN
Bu arada Galatasaray'ın ara transfer döneminde ilk takviyesi Berkan Kutlu oldu. Sarı-Kırmızılı yönetimin isteği ile Genoa ile kiralık sözleşmesini fesheden 25 yaşındaki milli orta saha, İtalya'daki eşyalarını topladı. Berkan, pazartesi günü oynanacak Kayserispor maçında kadroya alınacak. İtalya'da aradığını bulamayan futbolcu bu sezon 6 lig maçında 193 dakika süre aldı. 2 de kupa mücadelesine çıkıp 136 dakika oynadı.