SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Ali Turap sürprizi

İLK TRANSFER BERKAN

Bu arada Galatasaray'ın ara transfer döneminde ilk takviyesi Berkan Kutlu oldu. Sarı-Kırmızılı yönetimin isteği ile Genoa ile kiralık sözleşmesini fesheden 25 yaşındaki milli orta saha, İtalya'daki eşyalarını topladı. Berkan, pazartesi günü oynanacak Kayserispor maçında kadroya alınacak. İtalya'da aradığını bulamayan futbolcu bu sezon 6 lig maçında 193 dakika süre aldı. 2 de kupa mücadelesine çıkıp 136 dakika oynadı.