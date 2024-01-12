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Giriş Tarihi: 13.1.2024 01:08

TFF, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaptı

TFF, Futbol Disiplin Talimatı’nda değişiklik yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklikler yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre TFF Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nın bazı maddelerinde değişikliğe giderken, "Saldırı" başlıklı 44. maddeye yeni bir fıkra ekledi.

Maddeye eklenen yeni fıkra şöyle:

"Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlilerinin müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarında, bu kişilerin mensubu olduğu kulübe lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası, eleme usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulübün ilgili turnuvadan ihracına karar verilir. Lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulüp mensupları tarafından ihlalin aynı sezon içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kulüp ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülür."

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TFF, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaptı
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