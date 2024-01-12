Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF'den şehitlerimiz için saygı duruşu kararı!
Giriş Tarihi: 12.1.2024 23:13

TFF'den şehitlerimiz için saygı duruşu kararı!

TFF’den şehitlerimiz için saygı duruşu kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta oynanacak maçlarda Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF, bu hafta oynanacak maçlarda Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan başsağlığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz şehitlerimiz anısına 13, 14 ve 15 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Kulüplerimiz siyah kol bandıyla sahaya çıkacak." denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

ABD ve İngiltere Husilere saldırdı! Bölgede kim ne planlıyor? "ABD ve İngiltere’nin Husilere saldırılarının iki nedeni var"
Son dakika haberi: Seçil Erzan kendini böyle savundu: Ben bir canımla ortada kaldım... Bu kadar faiz istemeseydi...
Başkan Erdoğan pazarı işaret etti! AK Parti'nin belediye başkan adayları belli oluyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Savaş Kızıldeniz'e sıçradı! ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu
İnşaatlar yarım kalıyor
Dünyanın konuştuğu Epstein skandalıyla ilgili çarpıcı yorum: Ahtapotun kollarından sadece bir tanesi…
Son dakika | Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 5 kahraman asker şehit düştü
İtfaiyede rüşvet çarkı deşifre oldu: 18 şüpheli gözaltına alındı
SON DAKİKA: Dursun Özbek'ten Ali Koç'a cevap: Samimiysen açıkla!
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF'den şehitlerimiz için saygı duruşu kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA