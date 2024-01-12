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Giriş Tarihi: 12.1.2024 15:40

Trendyol Süper Lig'de 21, 22 ve 23'üncü haftanın programı belli oldu

AA
Trendyol Süper Lig’de 21, 22 ve 23’üncü haftanın programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 21, 22 ve 23. haftanın programı açıklandı. Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor - Galatasaray müsabakası 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligde 3 haftalık program şöyle:

21. HAFTA

20 Ocak Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş (Pendik)

21 Ocak Pazar
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Tümosan Konyaspor-Bitexen Antalyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor (Ülker)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

22 Ocak Pazartesi
20.00 Mondihome Kayserispor-İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)

22. HAFTA

23 Ocak Salı
17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa (Pendik)
20.00 Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor (Tüpraş)

24 Ocak Çarşamba
17.00 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük (Eryaman)
17.00 Gaziantep FK-Tümosan Konysapor (Kalyon)
20.00 Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

25 Ocak Perşembe
17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
20.00 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)

23. HAFTA

27 Ocak Cumartesi
16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Alanya OBA)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

28 Ocak Pazar
13.00 Tümosan Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

29 Ocak Pazartesi
17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

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Trendyol Süper Lig'de 21, 22 ve 23'üncü haftanın programı belli oldu
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