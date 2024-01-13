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Giriş Tarihi: 13.1.2024

7 Süper Lig ekibine transfer yasağı!

7 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
FIFA, Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Ankaragücü ve Kayserispor'a 3'er, Samsunspor'a ise 2 dönem transfer yasağı getirdi. Yapılan açıklamada, şeffaflığı teşvik etme çabaları doğrultusunda, tescil yasağına tabi kulüpleri listeleyen dijital bir uygulama başlatıldığı kaydedildi. Türkiye'den yasak getirilen diğer takımlar ise şöyle: Adanaspor, Akhisar, Alg Spor, Altay, Bursaspor, Denizlispor, Elazığ, Erzurumspor, Giresunspor, Kardemir Karabük, Kayseri Erciyesspor, Manisaspor, Mersin Talimyurdu, Tuzlaspor, Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor.

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7 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
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