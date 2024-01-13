7 Süper Lig ekibine transfer yasağı!

FIFA, Süper Lig'de mücadele eden AdanaDemirspor,Antalyaspor,Alanyaspor, Hatayspor,Ankaragücü ve Kayserispor'a3'er, Samsunspor'a ise 2dönem transfer yasağı getirdi. Yapılan açıklamada, şeffaflığı teşvik etme çabaları doğrultusunda, tescil yasağına tabi kulüpleri listeleyen dijital bir uygulama başlatıldığı kaydedildi. Türkiye'denyasak getirilen diğer takımlarise şöyle: Adanaspor, Akhisar, Alg Spor, Altay, Bursaspor, Denizlispor, Elazığ, Erzurumspor, Giresunspor, Kardemir Karabük, Kayseri Erciyesspor, Manisaspor, Mersin Talimyurdu, Tuzlaspor, Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor.