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Giriş Tarihi: 13.1.2024 09:21

Antalyaspor, Trabzonspor'u evinde yenmek istiyor

AA
Antalyaspor, Trabzonspor’u evinde yenmek istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, "Trabzonspor karşılaşmasına iyi hazırlandık. İnşallah sahamızda 3 puan alacağız. Bizim için önemli bir maçta önemli bir galibiyet olacak." dedi.

Sinan Boztepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknik direktörleri Sergen Yalçın'ın takımı ve şehri tanımaya çalıştığını ifade etti. Siltaş Yapı Pendikspor deplasmanından 3 puanla döndüklerini anımsatan Boztepe, "İnşallah Trabzon maçında da aynı şey olacak. Trabzonspor karşılaşmasına iyi hazırlandık. Sahamızda 3 puan alacağız. Bizim için önemli bir maçta önemli bir galibiyet olacak" dedi.

Antalyaspor'un başarılı olması için çaba gösterdiklerini dile getiren Boztepe, "Sergen hoca ile aynı düşüncede olduğumuz için anlaştık. Kendisiyle futbol şubemiz transfer konusunda toplantılar yapıyor. 3 futbolcu transferi yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Boztepe, geçmişten kalan futbolcu borcu nedeniyle transfer engeli bulunduğunu ancak küçük rakamlar nedeniyle konulan bu engeli kısa sürede kaldıracaklarını kaydetti.

Bir gazetecinin, "Sergen hoca ile Türkiye Kupası'nı kazanırsa ve Süper Lig'de ilk 4'e girerse ekstra para alacak şekilde anlaşıldı. Bu nedenle hocanın gençleri ikinci plana attığı iddiaları var." şeklindeki yorumuna Boztepe, "Bu doğru bir bilgi değil. Sergen hoca gençleri oynatan bir hoca. Para kazanma amaçlı böyle bir şey yapmaz. Eminim buna. Kupa için anlaşma benim kişisel teklifimde. Bunun ekstra parasını da bir yöneticimiz ödeyecek. Antalyaspor'a maliyeti olmayacak" ifadelerini kullandı.

"YABANCI SAYISINI DOĞRU BULUYORUM"
Futbolcuları Saric'in bonservisini almak istediklerine dikkati çeken Boztepe, kaleci Helton'un da sakatlıktan çıktıktan sonra çok iyi bir performans sergilediğini vurguladı. Boztepe, Helton'un riskli bir durumunun olduğunu yine sakatlanması halinde zor duruma düşmemek adına yedek bir kaleci transferi yapmayı planladıklarını kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), 2024-2025 sezonundan itibaren gelecek 3 sezonda Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısının 12'ye, sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmesi yönünde aldığı kararın hatırlatılması üzerine Boztepe, "Bunu doğru buluyorum. Yerli ve milli oyuncularımızın da olması lazım. Yabancı oyunculara ciddi paralar veriyoruz. Türk futbolcular bu sayede fırsat bulur." değerlendirmesinde bulundu.

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Antalyaspor, Trabzonspor'u evinde yenmek istiyor
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