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Giriş Tarihi: 13.1.2024 07:06

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Fernando Santos üç günde tedavi etti

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Fernando Santos üç günde tedavi etti

Fernando Santos, kısa sürede Beşiktaş’ın üzerindeki ölü toprağını atmayı başardı. Portekizli teknik adamın yapıcı ve kararlı tavrı, takıma olumlu yansıdı. Özellikle "Ben duyduklarıma değil, gördüklerime göre hareket ederim" sözü futbolcuları pozitif yönde etkiledi.

Beşiktaş, salı akşamı Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederken Fernando Santos'un tribünde oturmasının, takımı ayağa kaldırmaya yettiği şeklindeki yorumları da beraberinde getirmişti.

Çarşamba günü işbaşı yapan tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına beklentilerini açıkladı. İletişime açık olduğunu, sorun ya da sıkıntı yaşayanın, odasına gelerek bizzat kendisiyle görüşebileceğini dile getirdi. Portekizli hoca, futbolcuların yanı sıra tesislerdeki tüm birimlerle toplantılar gerçekleştirdi.

İDMANLARIN HAVASI DEĞİŞTİ
Birlikte nasıl çalışmaları gerektiğini, işlerin nasıl yürüyeceğini personele anlattı. Fernando Santos'un pozitif ve kararlı tavrı, oyuncularına kısa sürede öz güven olarak yansıdı.

Özellikle, "Ben duyduklarıma göre değil, gördüklerime göre hareket ederim" sözleri oyuncuları olumlu bir şekilde etkiledi. Takımın üzerindeki ölü toprağı kalkarken, futbolcuların yeni teknik direktörlerinin gözüne girebilmek için idmanlarda canla-başla çalıştıkları öğrenildi.

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