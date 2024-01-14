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Giriş Tarihi: 14.1.2024 09:18

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Bir puana üzüldük

AA
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Bir puana üzüldük

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktör Volkan Demirel, bir puana üzüldüklerini belirtti.

Volkan Demirel, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, beraberlik serilerine bir maç daha eklediklerini söyledi. Bugün gol attıklarını ancak skoru koruyamadıklarını anlatan Demirel, bunu da oyuncuların skoru koruma amaçlı geriye yaslanmasından kaynaklandığını vurguladı.

Oyuncuların bu maçı kazanmak istediğini ifade eden Demirel, "Onların da derdi 3 puan. Neticesinde bir puan aldık. Bir puana üzüldük ama önümüzdeki maçlarda savunma ve hücum anlamında daha doğru duruşlar yapacağımızı düşünüyoruz ve ona göre çalışacağız" diye konuştu.

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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Bir puana üzüldük
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