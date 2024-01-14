Bonucci heyecanı

F.Bahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İtalyan savunma oyuncusu Bonucci, G.Antep deplasmanına götürüldü. İtalyan yıldızın yanı sıra uzun süren sakatlığı atlatan Brezilyalı Lincoln de kafilede yer aldı. Lisansı çıkartılan 36 yaşındaki Bonucci, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda sarı-lacivertli formayı giyebilecek. Ancak Kartal'ın oyuncusunu Samsun maçında 11'de başlatması bekleniyor.F.Bahçe'de forma şansı bulamayan stoper Samet Akaydın, Panathinaikos'a imza atmak için dün Yunanistan'a gitti. Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı takımda kiralık olarak forma giyecek milli futbolcu, havalimanında şu açıklamayı yaptı: "Fatih Terim'den teklif geldiğinde ikinci kez düşünmedim bile. Eski takım arkadaşım Arao'yu arayıp konuştum. Şampiyonluk mücadelesi veren bir takım olduğu için Panathinaikos'tayım."Süper Lig'de ilk yarıyı G.Saray'ın 2 puan önünde lider kapatan Fenerbahçe, serinin ikinci yarısına bugün G.Antep'te başlayacak. 2024'e hızlı bir giriş yapan İstanbulspor'u 5-1, Konyaspor'u 7-1'le geçen sarı-lacivertlilerin Antep deplasmanında alacağı sonuç merak konusu. Rakibini Kadıköy'de 2-1 yenen Kanarya bu sezon deplasmanda mağlup olmadı. (8G/1B) Crespo, Becao ve Zajc sakatlıkları, Djiku ve Osayi Afrika Kupası'nda olduğu için kadroda yok. Oosterwolde sarı kart sınırında.Fenerbahçe istim üstünde… Hem çok iyi bir hava yakaladılar hem formda oyuncu sayısını artırdılar hem de Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle psikolojik üstünlüğü yakaladılar. Tüm rakiplerine oyunlarını kabul ettirip, ustalarıyla işi çözüyorlar. Gaziantep'te de bunu deneyecekler. Karşılarında çok sert savunma yapan bir takım bulacaklar. Bu nedenle golü erken bulurlarsa maçı kendileri adına rahatlatırlar. Bu yüzden Antep'in hızlı oyuncularına fırsat vermeden skor almak zorundalar.