En son baba olduğunda bu kadar sevinmişti

Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana Rade Krunic'i almak için büyük bir mücadele ortaya koymuş ancak Milan'ın inadını kıramamıştı. Bosna Hersekli ön liberonun, "Gitmek istiyorum" resti İtalyanlar'ı yumuşattı ve büyük buluşma önceki gün gerçekleşti. Tecrübeli orta saha, satın alma opsiyonuyla kiralandı.İstanbul'a eşi İvana ve oğlu Andrej ile gelen Krunic'in yaşadığı mutluluğu İvana Krunic anlattı: "Rade yaklaşık bir yıldır Fenerbahçe'yi takip ediyor. Kendi maçına denk gelirse özetini izliyordu. Onu en son çocuğumuzu kucağına aldığı günden sonra bu kadar mutlu gördüm.Bu transferi çok uzun zamandır bekliyordu." Mayıs 2022'de dünya evine giren Krunic çifti oğulları Andrej'i 19 Nisan 2023'te kucaklarına almıştı.F.Bahçe, Krunic'i satın alma opsiyonu ile kiraladığını resmen duyurdu. Tecrübeli oyuncunun opsiyonunun 4 milyon Euro olduğu öğrenildi. Kiralama bedeli ise 500 bin Euro… Bosnalı yıldız, imzanın ardından "Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti. Sonunda buradayım! Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim" dedi.