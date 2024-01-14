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Giriş Tarihi: 14.1.2024

En son baba olduğunda bu kadar sevinmişti

En son baba olduğunda bu kadar sevinmişti

Fenerbahçe’nin uzatmalı aşkı Krunic’in eşi İvana, büyük buluşma için “Onu en son çocuğumuzu kucağına aldığında bu kadar mutlu görmüştüm” dedi

Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana Rade Krunic'i almak için büyük bir mücadele ortaya koymuş ancak Milan'ın inadını kıramamıştı. Bosna Hersekli ön liberonun, "Gitmek istiyorum" resti İtalyanlar'ı yumuşattı ve büyük buluşma önceki gün gerçekleşti. Tecrübeli orta saha, satın alma opsiyonuyla kiralandı.

FENER'İN MAÇLARINI İZLEDİ
İstanbul'a eşi İvana ve oğlu Andrej ile gelen Krunic'in yaşadığı mutluluğu İvana Krunic anlattı: "Rade yaklaşık bir yıldır Fenerbahçe'yi takip ediyor. Kendi maçına denk gelirse özetini izliyordu. Onu en son çocuğumuzu kucağına aldığı günden sonra bu kadar mutlu gördüm.Bu transferi çok uzun zamandır bekliyordu." Mayıs 2022'de dünya evine giren Krunic çifti oğulları Andrej'i 19 Nisan 2023'te kucaklarına almıştı.

SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON EURO
F.Bahçe, Krunic'i satın alma opsiyonu ile kiraladığını resmen duyurdu. Tecrübeli oyuncunun opsiyonunun 4 milyon Euro olduğu öğrenildi. Kiralama bedeli ise 500 bin Euro… Bosnalı yıldız, imzanın ardından "Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti. Sonunda buradayım! Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim" dedi.

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En son baba olduğunda bu kadar sevinmişti
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