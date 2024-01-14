Eve huzur geldi

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamaya şehitlerimize rahmet dileyerek başladı. Ardından da "Benim gollerimden ziyade, takımın kazanması önemli. Yeni hocamızla taraftarımızın önünde galip geldik, inşallah böyle devam edecek. Attıkça daha iyi hissediyorum. Daha moralli oluyorum. Elimden geldiği kadar katkı vermeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Bir maç aradan sonra formasına kavuşan Salih Uçan ise "Karşılaşma öncesinde uzun bir toplantı yaptık. 1 saat sürdü. Hocamızın söyledikleri, buradaki oyuncuların ilk defa duyduğu sözlerdendi. Bütün oyuncuların kulağına küpe oldu. Analizler ve anlattıkları çok hoşumuza gitti. Umarım yeni hocamızla yeni bir başlangıç yapıp kazanarak devam ederiz" şeklinde konuştu.Beşiktaş; kadro dışılar, sakatlıklar ve Afrika Kupası'na giden oyuncular nedeniyle sahaya yerli ağırlıklı bir kadro ile çıktı. İlk 11'de yabancı olarak sadece Amir Hadziahmetovic, Gedson ve Rashica vardı. Hadziahmetovic'in sakatlanması ve yerine Demir Ege'nin girmesi sonucu Türk futbolcu sayısı 9'a yükseldi. 76'da Cenk'in oyundan alınıp yerine Muleka'nın, 81'de de Semih'in yerine Rebic'in girmesiyle yerli sayısı 7'ye düştü.Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla destan yazmaya devam ediyor. 18 yaşındaki futbolcu Çaykur Rizespor maçında iki kez ağları sarsarak Batuhan Karadeniz'in ardından üst üste üç maçta gol atan en genç oyuncu olmuştu. 18 yaşındaki futbolcu, dün de fileleri havalandırarak 2007-08'den bu yana Burak Yılmaz'ın ardından siyah-beyazlılarda Süper Lig'de dört karşılaşmalık seri yakalayan ikinci Türk oyuncu unvanını aldı. Ayrıca 2007-08'den bu yana Cenk Tosun'u (19 yaş 279 gün), geride bırakarak üst üste dört Süper Lig maçında gol atan en genç futbolcu oldu (18 yaş, 151 gün).Siyah-beyazlı futbolseverler yeni teknik direktörlerini özel olarak hazırladıkları pankartla karşıladı. 'Baba' lakabı takılan Santos için "Kartal Yuvasına hoş geldiniz, mühendis Fernando" ifadelerine yer verilirken God Father filmine atıfta bulunuldu.