Fırtına’nın hedefi seriyi sürdürmek

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, bugün deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 36 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ayrıca bu sezon ilk kez üst üste üç maçını kazanmayı arzuluyor.Trabzonspor'da gözler bugün genç forvet Enis Destan'ın üzerinde olacak. Onuachu'nun son anda Afrika Uluslar Kupası için Nijerya Milli Takımı'ndan davet alması sonrası 21 yaşındaki futbolcuya 15 maç aradan sonra ilk 11 şansı doğdu. Antalyaspor karşılaşmasına özel olarak hazırlanan genç oyuncu, atacağı gol veya gollerle kendini kanıtlamak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da Enis ile görüşerek desteğini bildirdi.