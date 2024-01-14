Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Sivasspor deplasmanında sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan'ın antrenmanın tamamında yer aldığı belirtilirken, Davinson Sanchez ve Sacha Boey'in ise takımla bir süre çalışıp ardından kendileri için hazırlanan özel programa göre hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

Galatasaray-Mondihome Kayserispor karşılaşması yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.