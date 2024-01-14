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Giriş Tarihi: 15.1.2024 00:22

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA
Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Sivasspor deplasmanında sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan'ın antrenmanın tamamında yer aldığı belirtilirken, Davinson Sanchez ve Sacha Boey'in ise takımla bir süre çalışıp ardından kendileri için hazırlanan özel programa göre hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

Galatasaray-Mondihome Kayserispor karşılaşması yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

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Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
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