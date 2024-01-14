Hakeme iki kez saldıran kulüp küme düşecek

Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından tüm Türkiye olaya tepki gösterirken TFF de disiplin talimatında düzenlemeler yaparak özellikle saldırı başlığında çarpıcı değişikliklere imza attı. 44. maddeye yeni bir hüküm eklenirken en dikkat çeken değişiklik ise şu oldu: "Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarda bu kişilerin mensubu olduğu kulübe lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası, eleme usulüne göre oynanan turnuvalarda ihraca karar verilir. Lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulüp mensupları tarafından aynı sezon içinde ikinci kez tekrarı halinde kulüp ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülür."