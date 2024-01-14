Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hırslı, karakterli oyuncular alacağız
Giriş Tarihi: 14.1.2024

Hırslı, karakterli oyuncular alacağız

Hırslı, karakterli oyuncular alacağız

“Benim sahamda kimse bizden fazla koşamaz” diyen Santos, en az 2-3 transfer yapacaklarını söylerken oyuncu profilini de tarif etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Santos, "Önemli olan burada aile ortamını yaratmaktı. Hep beraber birlik olmalıyız. Hak ettiğimiz bir zaferdi. Oyuncularıma maçtan önce, 'bizim stadımızda kimse bizden daha çok koşamaz, savaşamaz. Her zaman her şeyin en iyisini biz yapmak zorundayız. Ancak böyle kazanırız' dedim Art arda iki galibiyet almak öz güven açısından iyi oldu. Sanıyorum ki bu galibiyetten sonra oyuncularımız dışarda daha rahat gezebilir" yorumunu yaptı. Portekizli hoca, transfreler için ise "Benim istediğim oyuncu profili güçlü, kararlı, karakterli ve hırslı olur. Ben böyle oyuncular istiyorum. Bahsettiğim kriterlerde en az 2-3 oyuncu transfer edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖNCE ÖĞRENDİ, SONRA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ardından takımla birlikte Fernando Santos'u tribüne çağırdı. Soyunma odasına giden Portekizli hocayı Necip Uysal, yoldan çevirdi. Tecrübeli çalıştırıcıya diğer futbolcular üçlü çektirmeyi öğretti ve Santos iki tribüne de giderek taraftarlarla büyük bir coşku yaşadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Irak ve Suriye'ye hava harekatı: 25 terör hedefi imha edildi
Abdullah Ağar: Irak ve Suriye’de iki kritik hedef… 2019’da başladığımız işi bitirmemiz lazım…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | İşte teröristlerin vurulma anı! Sızma girişimi engellendi: 9 terörist öldürüldü
İsrail soykırım planını genişletiyor! 1 milyondan fazla Filistinli hedefte
SON DAKİKA | Kritik Güvenlik Zirvesi sonrası İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: Güneyimizde 'Teröristan'a izin vermeyiz
Türkiye'den kararlı hamleler: Libya ile enerji işbirliğinde yeni dönem
Bilecik Belediye Başkanlığına Mustafa Sadık Kaya seçildi
Son dakika haberleri: Fernando Santos ilk maçında kazandı! Beşiktaş, evinde Karagümrük'ü yıktı...
Şehit babası: Dün aradı kandilimizi kutladı "Vatanı böldürmeyeceğiz" dedi
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırslı, karakterli oyuncular alacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA