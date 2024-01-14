Hırslı, karakterli oyuncular alacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Santos, "Önemli olan burada aile ortamını yaratmaktı. Hep beraber birlik olmalıyız. Hak ettiğimiz bir zaferdi. Oyuncularıma maçtan önce, 'bizim stadımızda kimse bizden daha çok koşamaz, savaşamaz. Her zaman her şeyin en iyisini biz yapmak zorundayız. Ancak böyle kazanırız' dedim Art arda iki galibiyet almak öz güven açısından iyi oldu. Sanıyorum ki bu galibiyetten sonra oyuncularımız dışarda daha rahat gezebilir" yorumunu yaptı. Portekizli hoca, transfreler için ise "Benim istediğim oyuncu profili güçlü, kararlı, karakterli ve hırslı olur. Ben böyle oyuncular istiyorum. Bahsettiğim kriterlerde en az 2-3 oyuncu transfer edeceğiz" ifadelerini kullandı.Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ardından takımla birlikte Fernando Santos'u tribüne çağırdı. Soyunma odasına giden Portekizli hocayı Necip Uysal, yoldan çevirdi. Tecrübeli çalıştırıcıya diğer futbolcular üçlü çektirmeyi öğretti ve Santos iki tribüne de giderek taraftarlarla büyük bir coşku yaşadı.