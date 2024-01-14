Icardi, Trabzonspor maçında da yok

Konyaspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyen Arjantinli yıldızın dönüş tarihi 21 Ocak'taki Trabzonspor sınavı olarak planlanıyordu. Ancak kötü haber geldi. Tedavi ve geri dönüş sürecinde henüz istenen seviyeye gelinemediği, bu nedenle Arjantinli yıldızın Trabzon maçını da kaçırma ihtimalinin bulunduğu ortaya çıktı.

HEDEF İSTANBULSPOR MAÇI

Icardi'nin ay sonuna doğru; 22. haftadaki İstanbulspor veya 23. haftadaki Gaziantep sınavlarında geri dönebileceği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 27 maçta 17 gol atıp, 6 da asist yaptı. Okan Buruk'ın Afrika Kupası nedeniyle Kongo Milli Takımı'na katılan Cedric Bakambu'nun da yokluğunda, Halil Dervişoğlu'nu forvet oynatmaya devam edeceği öğrenildi. (Fanatik)