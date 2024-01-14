Nwakaeme artık yakın!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, birçok konuda açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmaları ile ilgili konuşan Başkan Doğan, "Hocamızla yaptığımız görüşmede, ara oyuncu almamaya karar verdik. Gelen formayı giydiği anda katkı vermeye başlayacak. Hamsik ve Visca gibi… Ya da gerçekten potansiyeline inandığımız, gelecek vadeden, parlatıp satacağımız isimlere yöneleceğiz. Bu hamleleri böyle yapacağız. Şehir olarak bu heyecanı yaşamak istiyoruz. Tribüne geldiğinde taraftarlar da kaliteyi görmek istiyor" ifadesini kullandı.Başkan Ertuğrul Doğan, geri dönmesi gündemde olan Nwakaeme ile ilgili şunları söyledi: "Nwakaeme'nin durumuyla ilgili Al- Fayha başkanıyla görüşüyoruz. Mali anlamla anlaşmaya yakınız. Nwakaeme dışında tespit edilen 2 oyuncu daha var. Trabzonspor ciddi bir değişim yaşayacak. Çok ciddi oyuncular transfer edeceğiz. Bu dönemde maliyete bağlı olarak 3-5 tane de alabilirim."Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakarak VAR'a eğitimci olarak gelmesini de değerlendiren Başkan, "Laz fıkrası gibi. Akla mantığa sığmıyor. Belli başlı şeyler futbolda değişiyor ancak hakemler değişmiyor. Fenerbahçe maçından sonra normal bir çıkış yaptım. Hak ettiklerinin yüzde 10'unu söyledim. Adam 3- 0 olan maçı bir yerden alıp bir yere getirmeye çalıştı VAR başında" dedi.