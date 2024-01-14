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Giriş Tarihi: 14.1.2024

Nwakaeme artık yakın!

YUNUS EMRE SEL
Nwakaeme artık yakın!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan müjdeyi verdi: “Taraftar tribüne geldiğinde kaliteyi görmek istiyor. Nwakaeme konusunda mali anlamla anlaşmaya yakınız. Takıma çok ciddi oyuncular transfer edilecek”

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, birçok konuda açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmaları ile ilgili konuşan Başkan Doğan, "Hocamızla yaptığımız görüşmede, ara oyuncu almamaya karar verdik. Gelen formayı giydiği anda katkı vermeye başlayacak. Hamsik ve Visca gibi… Ya da gerçekten potansiyeline inandığımız, gelecek vadeden, parlatıp satacağımız isimlere yöneleceğiz. Bu hamleleri böyle yapacağız. Şehir olarak bu heyecanı yaşamak istiyoruz. Tribüne geldiğinde taraftarlar da kaliteyi görmek istiyor" ifadesini kullandı.

3-5 TANE OYUNCUYU TAKIMA KAZANDIRMAK İSTİYORUZ
Başkan Ertuğrul Doğan, geri dönmesi gündemde olan Nwakaeme ile ilgili şunları söyledi: "Nwakaeme'nin durumuyla ilgili Al- Fayha başkanıyla görüşüyoruz. Mali anlamla anlaşmaya yakınız. Nwakaeme dışında tespit edilen 2 oyuncu daha var. Trabzonspor ciddi bir değişim yaşayacak. Çok ciddi oyuncular transfer edeceğiz. Bu dönemde maliyete bağlı olarak 3-5 tane de alabilirim."

KALKAVAN'IN EĞİTİMCİ OLMASI LAZ FIKRASI GİBİ
Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakarak VAR'a eğitimci olarak gelmesini de değerlendiren Başkan, "Laz fıkrası gibi. Akla mantığa sığmıyor. Belli başlı şeyler futbolda değişiyor ancak hakemler değişmiyor. Fenerbahçe maçından sonra normal bir çıkış yaptım. Hak ettiklerinin yüzde 10'unu söyledim. Adam 3- 0 olan maçı bir yerden alıp bir yere getirmeye çalıştı VAR başında" dedi.

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Nwakaeme artık yakın!
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