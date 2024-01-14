Samet Akaydin: Panathinaikos’ta oynamak için sabırsızlanıyorum

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmaları yapan Fenerbahçe'de Samet Akaydin, Panathinaikos ile anlaşma sağladı. Teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirilmesinin ardından sarı-lacivertli ekiple bir süredir Samet Akaydin için görüşmeler devam ediyordu.



İki kulüp arasındaki anlaşmanın sağlanmasıyla 29 yaşındaki futbolcu bugün Atina'ya gitti. Sağlık kontrollerinden geçecek Samet Akaydin, kısa süre içinde Yunanistan ekibine resmi imzayı atacak.



Havalimanında açıklamalarda bulunan Samet Akaydin, "Buraya gelmemde Fatih Terim rol oynadı. Panathinaikos bana teklifte bulunduğunda, kabul etmekte tereddüt bile etmedim. Takımın hedefinin şampiyonluk olması önemli, gelmek istememin sebeplerinden biri de buydu. Burada Arao var, aynı takımda oynadık. Onunla konuştum, bana bazı şeyler söyledi. Takımın maçlarını izledim ve çok iyi olan taraftarlarımızı da gördüm. Sahayı görmek ve Panathinaikos'ta oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.