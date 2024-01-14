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Giriş Tarihi: 14.1.2024 10:29

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Fernando Santos'tan yedek kulübesine ayar

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Fernando Santos’tan yedek kulübesine ayar

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Santos, ilk maçına sahadaki organizasyon değişikliğiyle başladı. Portekizli teknik adam, Siyah-Beyazlı takımın solda bulunan yedek kulübesini sağa aldırdı. Bunun nedeni ise ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Santos, ilk maçına sahadaki organizasyon değişikliğiyle başladı. Portekizli teknik adam, Siyah-Beyazlı takımın solda bulunan yedek kulübesini sağa aldırdı. Bunun nedeninin ise Santos'un yan hakemle daha rahat iletişim kurmak için yaptığı belirtildi.

MÜZİK ÇALINMADI
Bu arada Pençe-Kilit operasyonu bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimiz Beşiktaş-Karagümrük maçında unutulmadı. Siyah-Beyazlı futbolcular üzerinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı tişörtlerle ısınırken tribünlerden de uzun süre "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratları yükseldi. İstiklal Marşı okunduğunda büyük Türk bayrağı açılırken Beşiktaşlı oyuncular seremoniye 'Milletimizin başı sağ olsun' yazılı pankart ile çıktı. Statta karşılaşma öncesi ve sonrasında müzik çalınmadı.

AMİR DEVAM EDEMEDİ
Öte yandan Rohden'in ayak bileğine yaptığı müdahale sonrası sakatlanan Amir Hadziahmetovic, acı içinde yerde kaldı ve oyuna devam edemedi. Boşnak futbolcu, 15. dakikada yerini genç oyunculardan Demir Ege Tıknaz'a bırakmak zorunda kaldı. Amir'in dizinde dönme olduğu ve son durumunun bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacağı öğrenildi.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Fernando Santos'tan yedek kulübesine ayar
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