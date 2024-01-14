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Giriş Tarihi: 14.1.2024 13:45 Son Güncelleme: 14.1.2024 13:53

Son dakika: Beşiktaş'ta Amir şoku! Sezonu kapatabilir

Son dakika: Beşiktaş’ta Amir şoku! Sezonu kapatabilir

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Amir Hadziahmetovic'te sol dizinde kısmi ön çapraz bağ ve dış bağ yaralanması belirlendi. Yıldız oyuncunun sakatlığının 3-4 ay süreceği ve sezonu kapatma ihtimalinin olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Amir Hadziahmetovic'te sol dizinde kısmi ön çapraz bağ ve dış bağ yaralanması belirlendi. Yıldız oyuncunun sakatlığının 3-4 ay süreceği ve sezonu kapatma ihtimalinin olduğu öğrenildi.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavi süreci önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelere göre planlanacaktır."

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Son dakika: Beşiktaş'ta Amir şoku! Sezonu kapatabilir
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